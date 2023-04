A nova Datafolha e o fantasma que ainda paira sobre Lula

A pesquisa Datafolha divulgada no fim de semana trouxe algumas boas notícias para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A largada do governo veio em três meses muito turbulentos. Ainda assim, 38% dos entrevistados aprovam a nova gestão. Metade da população também acha que o presidente fará um bom governo e 80% acham que ele acerta ao criticar a taxa de juros. Mas há sinais claros de que o antipetismo, grande calcanhar de Aquiles do governo, continua enraizado em uma parcela significativa da população.

A pesquisa aponta um índice de reprovação de 29%. Essa é a fatia dos entrevistados que considera o governo Lula ruim ou péssimo. Como mostrou o Datafolha, é um índice semelhante ao observado em dezembro de 2005, na esteira do escândalo do mensalão. Aquele era, até agora, o pior momento atravessado por Lula em termos de popularidade.

O forte pessimismo com a Economia expresso na pesquisa também é notícia ruim para um presidente que se elegeu prometendo levar o País de volta a uma rota de crescimento. O que chama mais a atenção é que esse indicador piorou significativamente desde a posse. Em dezembro, 20% dos entrevistados diziam esperar uma piora nessa área, contra 26% na nova pesquisa.

É desses indicadores que o bolsonarismo vai se alimentar daqui para frente. O time do ex-presidente Jair Bolsonaro entende que, com seu líder de volta ao Brasil, será possível despertar novamente na população a insatisfação que contribuiu lá atrás para tirar o PT do governo. O que fica evidente na nova pesquisa é que, por enquanto, Lula segue dando munição ao campo adversário.

É claro que estamos falando apenas de três meses de governo. Lula ainda tem tempo. Mas a pesquisa é um lembrete de que ele venceu uma eleição difícil e levou um voto de confiança dos eleitores com uma maioria muito apertada. O Brasil continua dividido. E se o governo cair na armadilha de se acomodar na polarização, corre o risco de ter que encarar o resultado nas urnas mais à frente.

