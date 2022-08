Lula já dispara toda a munição que ganhou de Bolsonaro na posse de Moraes

O dia mal começou ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já aproveitou para usar boa parte da munição que angariou na cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em entrevista à Rádio Super, de Minas Gerais, o petista se esbaldou em dizer que o presidente Jair Bolsonaro ficou profundamente incomodado com discursos em defesa da democracia.

“O Bolsonaro estava muito incomodado. Porque ele ouviu tantas vezes a palavra democracia, ele ouviu tantas críticas ao autoritarismo, tantas críticas a fake news, que ele estava muito incomodado. Cada discurso que falava um pouco de democracia, era visível a cara dele de constrangimento.Ele quase não bateu palma para nenhum discurso. ele com muita má vontade ficava de pé para aplaudir as pessoas quando as pessoas levantavam”.

Lula, que ainda emendou que “Bolsonaro ficou muito incomodado porque não gosta de democracia”, também não aplaudiu quando o presidente chegou à cerimônia. Lula ainda disse que não “encontrou” com Bolsonaro no evento. Avisou que os dois apenas dividiram o mesmo espaço.