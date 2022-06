A mudança na Lei das Estatais e o poder de Bolsonaro sobre a Petrobras

O governo do presidente Jair Bolsonaro avalia a possibilidade de enviar ao Congresso já nos próximos dias uma medida provisória para mudar a Lei das Estatais. A MP – que tem entre os seus maiores patrocinadores o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) – permitiria alterar uma série de regras que guiam o funcionamento da Petrobras e de outras empresas estatais. Uma ideia é aumentar o poder de influência do governo na composição do conselho dessas companhias. As discussões sobre uma mudança na Lei das Estatais, as declarações do ministro Adolfo Sachsida a respeito da crise dos combustíveis e a entrevista de Baleia Rossi ao Amarelas On Air são temas do Giro VEJA desta terça-feira.