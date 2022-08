A mais nova missão de Michelle Bolsonaro na campanha

Na esperança de capitalizar ao máximo o início dos pagamentos do Auxílio Brasil com valor de R$ 600, o governo Bolsonaro cogita realizar um mega evento ainda neste mês de agosto, quando o dinheiro começa a cair no bolso dos eleitores. A ideia é realizar um ato para marcar simbolicamente o início da distribuição dos novos cartões do benefício, trocados para substituir a marca do antigo Bolsa Família petista.

Pela lei eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro ficaria impedido de participar. A missão, em tese, deve ser repassada à primeira-dama Michelle Bolsonaro.

