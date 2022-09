A mais nova alfinetada de Alexandre de Moraes em Bolsonaro

O embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal (STF) caiu para segundo plano na reta final deste primeiro turno, mas o ministro Alexandre de Moraes mandou hoje seu recado. Ao apresentar a sala de contabilização de votos no Tribunal Superior Eleitoral, o magistrado provocou: “Não tem sala secreta, nem escura. É uma sala clara e transparente”.

Ao lembrar as sucessivas falas de Bolsonaro questionando a credibilidade do sistema eleitoral, Moraes deu o aviso de que não vai baixar a guarda no próximo fim de semana.

Nos bastidores, tanto críticos de Bolsonaro quanto aliados dizem achar pouco provável que o presidente exagere nas críticas se houver perspectiva de um segundo turno. Se a boca de urna ou a apuração indicar uma possível vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aí é outra história. Nesse caso, é bom mesmo deixar todo o aparato preparado.