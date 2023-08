A lição de casa que Fernando Haddad ainda precisa fazer

Aliados do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se surpreenderam com o voto de Roberto Campos Neto na reunião de ontem do Copom, que cortou a taxa básica de juros em 0,5 ponto, para 13,25%. Mas até quem é parte da torcida cativa do ministro admite que ele ainda tem uma lição de casa a fazer: entregar o que prometeu na agenda fiscal.

Haddad tem acenado na direção certa, diz um aliado. Mas é fato que ele ainda precisa amarrar muitas pontas soltas. Concluir a votação do arcabouço fiscal, consolidar ao menos parte da agenda de reformas, por exemplo. Ele também precisa transformar em realidade novas fontes de arrecadação que hoje estão em sua carta de intenções.

Sem isso, admite tal pessoa próxima ao ministro, dificilmente o Banco Central vai prosseguir com um ritmo consistente de cortes nos juros. A decisão de ontem do Copom foi uma sinalização. Mas falta dissipar as incertezas. “Tem que batalhar para cair 0,75”, diz a fonte.

