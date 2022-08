A lavada que Lula dará em Bolsonaro e vice-versa, segundo Ciro Nogueira

1/7 Ciro Nogueira, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 2/7 Ciro Nogueira, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 3/7 Ciro Nogueira, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 4/7 Ciro Nogueira, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 5/7 A bancada de entrevistadores formada por Fernando Schüler, Clarissa Oliveira e Fábio Zanini - (Kaio Lakaio/VEJA) 6/7 Ciro Nogueira, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 7/7 Ciro Nogueira, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA)

Acostumado a sentir na pele o que é ser um bolsonarista no Nordeste, Ciro Nogueira diz não ter ilusões de que seu presidente possa vencer as eleições presidenciais na região. Ao menos em números gerais, o ex-aliado do PT e hoje ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro admite que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai levar a melhor na região.

Mas o líder do PP promete uma surpresa. “Vocês vão tomar um susto com o que vai acontecer. Ele (Lula) vai perder em todas as capitais. Lula vai perder em todas as capitais do Nordeste”, disse Ciro Nogueira, ao Amarelas On Air desta semana.

Confira a entrevista completa de Ciro Nogueira ao Amarelas On Air: