A largada do julgamento que pode decidir o futuro de Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral iniciou nesta quinta-feira o julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível e tirá-lo da corrida presidencial de 2026. A ação apresentada pelo PDT trata da reunião com embaixadores, convocada pelo ex-presidente no auge da corrida presidencial do ano passado. O início do julgamento de Bolsonaro e as declarações do ex-presidente sobre o risco de inelegibilidade são temas do Giro VEJA desta quinta-feira.

Siga