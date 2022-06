A jogada de Lula para aproveitar o novo cenário de vitória no 1º turno

Com um discurso mais ameno, que contemplou até mesmo um pedido de desculpas pelos erros do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou nos últimos dias os acenos ao eleitor de centro. Por trás das últimas declarações do petista, surge a convicção de que a campanha precisa aproveitar a tendência expressa nas últimas pesquisas de intenção de voto, que voltaram a indicar a possibilidade de uma vitória no primeiro turno.

Mesmo que a militância adore um clima de já ganhou, a direção da campanha sabe bem que dificilmente a eleição vai se encerrar na primeira etapa de votação. Mas, se o PT quiser aproveitar o novo quadro para consolidar a dianteira de Lula, uma medida necessária é desfazer o mal-estar que foi gerado pela versão preliminar do programa de governo de Lula, que veio a público no início da semana.

O PT abre hoje a discussão com partidos aliados para reformular o texto. Passa para as demais legendas da coligação a missão de enterrar suas bandeiras históricas, em nome de um plano para fazer bonito nas urnas e derrotar o presidente Jair Bolsonaro. De qualquer forma, o rascunho que circulou nesta semana cumpriu muito bem o papel de afagar a militância, antes de uma mudança no tom do discurso que tende a prevalecer até outubro.

O documento já aliviava as menções a alguns temas polêmicos da agenda histórica do PT, como a descriminalização do aborto, o controle social da mídia ou a taxação de lucros e grandes fortunas. Mas mantinha propostas que vão desde a revogação de reformas até a extinção do teto de gastos, passando ainda pela ideia de reverter a privatização da Eletrobras.

O que se espera é que, pelo menos, o mesmo pó que foi passado sobre o aborto e a taxação de ricos seja usado na maquiagem dos demais temas polêmicos defendidos pelo PT. Mas muitos dos assuntos que tendem a fazer o eleitor de centro torcer o nariz devem mesmo desaparecer dali.

