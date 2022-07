A jogada de Lula ao fugir do confronto com Bolsonaro

A avaliação no time mais próximo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é que o melhor, neste momento, é não embarcar em hipótese alguma no “tudo ou nada” do presidente Jair Bolsonaro. Formalizado candidato à reeleição pelo PL, Bolsonaro puxou Lula para a briga. E prometeu fazer do 7 de setembro um palco para mais um show.

A ordem, segundo aliados de Lula, é não alimentar o jogo. Até por isso o PT deve deixar atos da Semana da Pátria para o fim de semana seguinte ao 7 de setembro.

O PT entende que Bolsonaro tinha em seu mega pacote de bondades sua penúltima cartada para tentar virar o jogo na eleição presidencial. A última, diz um interlocutor do ex-presidente, é o 7 de setembro. “Vamos manter a briga onde ela tem que estar: na Economia”, diz outro interlocutor de Lula.

