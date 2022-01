A indisciplina de Bolsonaro

Antonio Macedo, médico de confiança de Jair Bolsonaro desde a facada ocorrida na campanha de 2018, sempre previu que o presidente poderia levar uma vida absolutamente normal depois do incidente. Desde que tomasse alguns cuidados. Manter uma alimentação leve e equilibrada, mastigar bem os alimentos, e ter disciplina com atividades físicas, de preferência escolhendo as de intensidade mais moderada.

O problema é que Bolsonaro, em geral, não segue o script como deveria. E isso favorece o surgimento de quadros de obstrução intestinal, como o que está sendo investigado no momento. Segundo os amigos, Bolsonaro relaxa principalmente na alimentação. E, assim como fez agora nas férias que tirou no fim do ano, também abusa do perfil de atleta de fim de semana.

