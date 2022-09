A frustração que o Datafolha traz a Lula na reta final

A nova pesquisa Datafolha, divulgada no fim da tarde desta quinta-feira, não deixa de ser uma frustração para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta reta final do primeiro turno. Ter 50% dos votos válidos a essa altura do campeonato é uma conquista e tanto. Principalmente se o presidente Jair Bolsonaro tem 36%. Mas o resultado está na linha do que seria necessário para uma eventual vitória no primeiro turno. E Lula está jogando todas as suas cartas. Queria mais.

O time petista estava para lá de bem-humorado nos últimos dias. Apoios importantes de última hora animaram a militância, ajudaram a atrair empresários e ressuscitaram a esperança na possibilidade encerrar a disputa antecipadamente. Mas, com números como esses, nem os mais otimistas se arriscariam a falar em vitória no domingo.

A pesquisa de hoje é particularmente importante por ter saído no debate da TV Globo, tido como decisivo pelos aliados de Lula. O ex-presidente não se saiu às mil maravilhas no debate da Band. E, depois de faltar ao debate do pool integrado por VEJA, precisa fazer bonito no confronto.

