A fala de Bolsonaro sobre a Ucrânia e a falta de rumo da política externa

Depois de vários dias sem se posicionar, o presidente Jair Bolsonaro defendeu no último domingo que o Brasil se mantenha neutro em relação à guerra na Ucrânia. Mas recheou suas declarações com sinais de apoio a Vladimir Putin. Em mais um sinal da falta de rumo da política externa brasileira, o presidente brasileiro acabou abastecendo mais uma vez seus adversários na corrida pelo Palácio do Planalto. Desta vez, o ex-ministro Sergio Moro foi para as redes sociais para criticar o presidente. O posicionamento de Bolsonaro sobre a guerra na Ucrânia e as negociações entre o ex-presidente Lula e Geraldo Alckmin são os temas do Giro VEJA desta segunda-feira.