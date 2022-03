A extensa agenda de inaugurações de João Doria

João Doria já anda circulando o quanto pode em inaugurações de obras estratégicas, capazes de lhe render uma boa vitrine para a corrida presidencial. Mas o time do governador elegeu três grandes vitrines a serem usadas na eleição deste ano: as obras da Rodovia dos Tamoios, a despoluição do Rio Pinheiros e o Museu do Ipiranga. Este último vai ser disputado com o governo do presidente Jair Bolsonaro, que também reclama autoria do projeto.

O tucano também está decidido a subir no palanque de tudo o que é inauguração de AMEs, hospitais e afins. E ainda vai anunciar o que puder antes de deixar o cargo, na virada do mês. Ele deu a largada, por exemplo, em obras de revitalização da Usina de Traição.