A estreia de José Vicente Santini no Palácio dos Bandeirantes

José Vicente Santini, aquele que usou avião da FAB para viajar para a Suíça e que sempre foi contemplado com bons cargos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, começou a despachar em solo paulista. Ele foi indicado pelo governador, Tarcísio de Freitas, como assessor especial em seu gabinete.

Na estreia, Santini foi para as redes sociais e postou uma bandeira do Brasil ao lado de outra do Estado. “São Paulo é a locomotiva do Brasil. Estou muito honrado em trabalhar em prol do estado em que nasci”, escreveu. O próprio Tarcísio não nasceu em São Paulo.

A indicação é uma conquista para o bolsonarismo raiz, que não anda nada feliz com o poder de influência de Gilberto Kassab sobre o novo governador. Amigo dos filhos de Bolsonaro, Santini substituiu Guilherme Afif Domingos, ligado ao ex-prefeito de São Paulo.

Afif ocupava a função por determinação das regras que guiam o processo de transição, o qual ele coordenou. Ele segue no governo, na Secretaria Extraordinária de Assuntos Estratégicos. Antes das mudanças, Santini estava escalado para o escritório do governo paulista em Brasília.