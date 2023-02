A estratégia por trás do afago de Lula a Alexandre de Moraes

Ao afirmar nesta quarta-feira que saíram do Supremo Tribunal Federal “decisões corajosas” diante dos atos golpistas de 8 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um afago expresso ao ministro Alexandre de Moraes. Vieram da caneta do ministro decisões tomadas imediatamente após os ataques, como o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e a dissolução de acampamentos bolsonaristas até 24 horas após os ataques.

A afirmação foi um dos pontos altos do discurso de Lula, durante a cerimônia de abertura do novo ano do Judiciário. Entre aliados de Lula, há o entendimento de que o presidente terá na relação com Moraes uma peça determinante de seu plano de pacificar a relação entre Executivo e Judiciário. A tese é que o presidente precisa afastar qualquer risco de o ministro prorrogar o embate com o governo federal, para assegurar o protagonismo político obtido pelo confronto direto com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

