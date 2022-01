A estratégia de Lula para recusar convites do mercado financeiro

Em mais um sinal de que não está preocupado em afagar o mercado financeiro nesta pré-campanha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem se fazendo de difícil diante de qualquer convite para falar a investidores. Em alguns casos, ele apenas recusa a oferta por meio de seus assessores, dizendo que vai aguardar a evolução do cenário e que ainda não é candidato.

Em pelo menos um caso relatado à coluna, que teria ocorrido há alguns meses, o time do petista teria resolvido pegar no bolso de seus interlocutores. Com um pedido R$ 70 mil por uma palestra, de acordo com uma pessoa que participou da negociação. A gestora achou melhor deixar para lá. Pelo menos por enquanto.