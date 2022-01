À espera de Lula, Alckmin sofre pressão sobre eleição em SP

O ano novo chegou e a janela para que Geraldo Alckmin decida se quer disputar o governo de São Paulo em 2022 vai ficando mais apertada. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não quer bater o martelo antes de fevereiro ou março na decisão sobre uma chapa com o ex-tucano na corrida presidencial do ano que vem. Mas os partidos com os quais Alckmin negocia já não estão mais com essa paciência toda.

O PSD, que ofereceu legenda ao ex-governador e vinha se dispondo a esperar, agora decidiu que vai abrir as conversas sobre um plano B para a eleição em São Paulo já na semana que vem. Sem contar a irritação crescente do PSB com a dificuldade de acertar palanques regionais para compor com Lula.