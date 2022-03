A escalada interminável dos combustíveis e o freio à retomada econômica

A pressão do mercado internacional levou a Petrobras a aumentar mais uma vez os preços dos combustíveis. E o aumento, dessa vez, foi dos grandes. O preço da gasolina para as distribuidoras avançou 18,8%. No caso do diesel, alta ainda maior: 24,9%. Tudo isso puxado pela guerra na Ucrânia. Mas esse é só mais um episódio da escalada de preços provocada pela política da estatal, que contribui para aumentar ainda mais as pressões inflacionárias no País. Não à toa, o assunto voltou a pautar o discurso dos principais nomes colocados na corrida presidencial. O aumento dos combustíveis e a repercussão desse assunto entre candidatos à Presidência são temas do Giro VEJA desta quinta-feira.