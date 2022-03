A enxurrada inédita de R$ 4,9 bilhões que vai para bancar a eleição

Mesmo cercado de muita polêmica, o fundão de R$ 4,9 bilhões vai mesmo bancar a eleição deste ano. Em um julgamento retomado na tarde desta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela constitucionalidade do valor do fundo, estabelecido pelo Congresso Nacional. O resultado garante uma entrada inédita de dinheiro público nos caixas dos partidos políticos para bancar a corrida às urnas. A sobrevida do fundão eleitoral e os planos do governo Bolsonaro para a volta dos trabalhos no Congresso são temas do Giro VEJA desta quinta-feira.

