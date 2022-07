A disputa em que Tebet empata com Lula e ambos perdem para Bolsonaro

Na esquina da Alameda Lorena com a Avenida Nove de Julho, em São Paulo, Osvaldo Pires Valentim mantém um varal com toalhas estampadas com alguns dos principais candidatos da eleição deste ano, na esperança de fechar negócio com quem está parado no trânsito. No fim do dia, já em casa, o “Osvaldo das Toalhas” encarna o influencer e grava vídeos para vender seus produtos pelas redes sociais.

Recentemente, ele teve a ideia de fazer um placar no qual mostra qual candidato tem mais toalhas circulando por aí. Disputam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Jair Bolsonaro e a senadora Simone Tebet. Ontem, Tebet e Lula estavam empatados: 23 toalhas cada um. Bolsonaro levava a melhor, com 28.

+Leia também: Vanessa da Mata anuncia que mudou de voto; público em show reage