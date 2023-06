A crise na articulação e o mito de que Lula não tem nada com isso

Passaram-se mais de cinco meses do novo governo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue tendo dificuldade de acertar sua base de apoio no Congresso Nacional. Durante todo esse período, as dificuldades do governo em sua relação com o Legislativo tornaram-se cada vez mais evidentes. Mas as teorias para justificar a bateção de cabeça se renovam a cada semana.

+Leia também: Governo cogitou, mas desistiu de confrontar Arthur Lira

Inicialmente, a culpa era dos atos golpistas de 8 de janeiro. Pouco depois, passou a se falar na rixa entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por conta do rito de medidas provisórias. Veio, então, o fogo amigo sobre o ministro da Casa Civil, Rui Costa, apontado como pivô de grande parte das queixas pela desarticulação.

A tese mais recentemente, amplamente propagada por líderes governistas no fim de semana, é que haveria um clima de brigaiada generalizada entre os responsáveis pela articulação política. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já teria se desentendido, por exemplo, com a ministra Esther Dweck, da Secretaria de Gestão. E também estaria na mira do líder do governo, José Guimarães.

Lula, muitas vezes, é apontado como um personagem totalmente alheio a essas movimentações. Dias atrás, em conversa com esta colunista, um alto líder governista chegou a investir na seguinte teoria: o problema é que Lula teria “confiado demais” em seus auxiliares próximos. Que as informações sobre o real estado da articulação política teriam custado muito a chegar ao seu conhecimento. Diante da descrença absoluta desta colunista, o tal interlocutor apenas riu. Com vontade.

Por baixo do pano bordado com brigas entre ministros existe um plano desenhado por Lula lá atrás, que provoca desconfiança até entre seus aliados mais fiéis. O presidente, segundo essa versão, deu ainda no comecinho do governo a ordem para que nomeações no segundo e terceiro escalão fossem represadas. Também pediu para que emendas fossem retidas e conversas sobre possíveis remanejamentos na Esplanadas fossem estancadas.

+Saiba mais: Lula estuda dar um cheque pré-datado ao Centrão

Demandas deveriam ser atendidas somente com o sinal verde do presidente. O que só tem acontecido às vésperas de votações de extrema importância, como o arcabouço fiscal. Ou em caso de emergência, como na MP que reestruturou a Esplanada. Por essa tese, Lula tenta achar uma forma de lidar com um Congresso refratário, muito mais à direita do que gostaria. Teria optado por escolher suas batalhas por meio de uma espécie de toma-lá-dá-cá a conta-gotas. O resultado é o que está aí.