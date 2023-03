A cereja do bolo na complicada situação de Juscelino Filho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir nesta segunda-feira com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O ministro, que retorna de uma viagem ao exterior com a missão de explicar o inexplicável, amanheceu nesta segunda-feira com mais uma denúncia para se somar a várias outras que o fazem balançar na cadeira.

Após mostrar que uma propriedade do ministro foi beneficiada com o asfaltamento de uma estrada e que ele usou uma viagem oficial para participar de um evento de cavalos, o jornal O Estado de S. Paulo trouxe hoje mais uma notícia para complicar o ministro. Segundo a publicação, Juscelino Filho teria emplacado o sócio do haras onde cria seus cavalos como funcionário fantasma no Senado.

Até agora, Lula vinha deixando a situação do auxiliar se arrastar. Juscelino Filho foi indicado para a Esplanada pelo União Brasil e desde as primeiras semanas da gestão se vê cercado de denúncias. Seu partido é um dos que estão na mira do novo governo para a composição de uma base no Congresso. E mesmo contemplado na Esplanada, custa a amarrar o apoio.

Basicamente, a ideia era não bater de frente a não ser que a situação ficasse insustentável. Mas, para muita gente, já ficou há um bom tempo. Juscelino Filho vem sendo alvo de muita gritaria dentro do PT. Há setores do partido que insistem que Lula precisa ser rígido, que não pode arcar com o risco de o novo governo ser novamente associado à corrupção. Há outra ala que reconhece que a fragilidade da base tem que estar na lista de prioridades do presidente. Mas esse grupo sugere que Lula negocie cuidadosamente com o próprio União Brasil uma substituição.

Não há nenhuma garantia de que o destino de Juscelino Filho seja decidido ainda hoje, embora haja muita pressão nessa direção. Lula, segundo aliados, seguirá o script que costuma seguir em casos como esse. Ainda mais depois que foi preso na Operação Lava Jato, o presidente costuma repetir à exaustão a tese de que não se pode condenar alguém pela imprensa e que sempre vai garantir a seus auxiliares a presunção de inocência.