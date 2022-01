A briga silenciosa de João Doria e Sergio Moro

João Doria e Sergio Moro apertaram as mãos e fizeram juras de amor em nome da terceira via. Mas a disputa silenciosa entre os dois por potenciais aliados na corrida presidencial anda mais tensa do que nunca.

Gritou aos ouvidos do time tucano a notícia de que Moro poderia cogitar uma migração para o União Brasil, para contar com uma estrutura mais robusta na disputa presidencial. Também incomoda e muito a ofensiva feita pelo ex-juiz sobre o Cidadania.

Os dois partidos, junto com o MDB, são tidos como altamente estratégicos pela equipe de Doria.

