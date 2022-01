A briga calculada de Bolsonaro com o STF

O presidente Jair Bolsonaro não compareceu ao depoimento marcado para hoje na Polícia Federal, no inquérito que apura o vazamento de informações sobre um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Essa oitiva tinha sido marcada pelo Supremo Tribunal Federal, que vinha sendo sucessivamente ignorado pelo presidente nos pedidos para que ele definisse a hora e lugar para ser ouvido. A Advocacia-Geral da União ainda tentou recorrer ao próprio STF para que o presidente fosse liberado de depor. Mas o recurso foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. O embate de Bolsonaro com o STF e a capa de VEJA desta semana, sobre o uso de dinheiro público para bancar mordomias de políticos, são os temas do Giro VEJA desta sexta-feira.