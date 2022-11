A arma que Lula guarda na manga para não virar refém de Arthur Lira

Um líder petista diretamente envolvido nas negociações centrais do governo de transição resumiu o sentimento na equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sobre os riscos de uma aproximação com Arthur Lira (PP-AL). A PEC da Transição obrigou o petista se comprometer em não atrapalhar a recondução do presidente da Câmara. Mas todo mundo sabe ali que o jogo é perigoso.

Perguntado sobre qual arma Lula teria na manga para evitar que Lira ganhe força demais e vire uma tremenda pedra no sapato na próxima Legislatura, o aliado de Lula disparou: “E quem precisa de arma quando se tem Renan Calheiros?”

