A alfinetada do PT em Campos Neto horas antes da reunião do CMN

Contrariando a tradição, o PT só divulgou na madrugada de ontem para hoje a resolução elaborada por sua direção nacional aprovada no último dia 13. O texto, como esperado, trouxe a recomendação para que o partido cobre do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esclarecimentos ao Congresso Nacional por conta da política de juros.

Tradicionalmente, as resoluções são divulgadas no próprio dia em que são votadas pela direção nacional. Desta vez, elas só vieram horas antes da reunião do Conselho Monetário Nacional, do qual participam o presidente do BC e os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento).

Ao discorrer em um trecho da resolução sobre como a redução dos juros é essencial para promover o crescimento econômico, o partido defende a queda da Selic e a revisão da meta de inflação. E volta a criticar a autonomia do Banco Central.

“Nossas bancadas devem propor ao Congresso Nacional a convocação do presidente do Banco Central para que venha debater essa política, tal como prevê a própria lei que aprovou a autonomia do Banco Central de 2019; autonomia contra a qual o PT sempre se posicionou contrariamente, por meio de suas instâncias e do voto das bancadas no Congresso”, prossegue o documento.