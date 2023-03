A alfinetada de Gleisi Hoffmann em Sergio Moro após a operação da PF

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, não perdeu a oportunidade de alfinetar Sergio Moro depois da operação da Polícia Federal que desmantelou um plano para sequestrar e matar o ex-ministro da Justiça.

“Juiz parcial, que não se importou com o ódio que alimentou com a Lava-Jato, tem aula de civilidade e democracia do governo Lula”, provocou Gleisi, em sua conta no Twitter.