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Os desafios urbanos contemporâneos, e seus impactos para a população, na análise do Centro de Estudos das Cidades — Laboratório Arq.Futuro do Insper
Comportamento

Entidades sociais fazem recenseamento da favela de Heliópolis, em SP

Liderada por mulheres, a iniciativa tem como objetivo dar visibilidade e subsidiar um planejamento territorial mais efetivo

Por Iniciativa Mulheres e Territórios* 12 jun 2026, 08h00
Heliópolis, a cidade do cinema
Heliópolis: região é polo cultural mas também esconde grandes problemas sociais (veja.com/VEJA/VEJA)
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Uma inusitada parceria entre o Insper, duas organizações da sociedade civil — a União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região – (UNAS) e a Associação Redes de Desenvolvimento da Maré (Redes da Maré) — e alguns apoiadores financeiros vem possibilitando a materialização do projeto Censo de Heliópolis. Essa iniciativa, ambicionada pela UNAS há muito tempo, agora se torna realidade a partir da mobilização e da persistência dos moradores em buscar as articulações necessárias para garantir a sua realização. 

A ideia de viabilizar um mapeamento territorial de determinadas regiões da cidade, como favelas, surge do fato de que essas localidades não estão devidamente cartografadas e dimensionadas nos levantamentos e pesquisas, que baseiam os planejamentos de políticas públicas. Nessa perspectiva, identificamos, historicamente, certa invisibilidade das populações empobrecidas no país, bem como suas demandas no campo dos direitos mais básicos. O Censo de Heliópolis integra um movimento mais amplo, em que organizações de base comunitária passam a tratar a produção de conhecimento como instrumento estratégico no diálogo com o poder público e a iniciativa privada. Ao produzir evidências sobre os efeitos da histórica negação de direitos em seus territórios, essas iniciativas também tornam visíveis potencialidades e caminhos para um desenvolvimento urbano sustentável. Vale assinalar que essa agenda vem sendo cada vez mais reconhecida e se insere no debate contemporâneo da chamada Geração Cidadã de Dados (em inglês, Citizen-Generated Data).

A Redes da Maré é pioneira na realização de censo territorial na dimensão do bairro Maré — 15 favelas e uma população de 130 mil moradores (maior do que a de 96% dos municípios do país). Na Maré, já foram realizados dois censos territoriais, nos anos de 2000 e 2013. Eles foram fundamentais para a chegada de algumas políticas públicas, como é o caso da construção de 19 escolas municipais.

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Outras experiências de censo em favelas vêm ocorrendo, muitas inspiradas no que foi feito na Maré. É o caso dos censos realizados nas favelas São Remo, Jardim Keralux e Vila Guaraciaba, vizinhas à Universidade de São Paulo (USP), que aconteceram entre 2019 e 2021, no âmbito da Cátedra Olavo Setúbal Transversalidade: Arte, Cultura e Ciência, no Instituto de Estudos Avançados.  É nessa espiral de experiências protagonizadas por grupos e lideranças comunitárias que o Censo de Heliópolis desponta e vem se materializar. 

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Impulsionado pela Iniciativa Mulheres e Território, do Insper Cidades, ainiciativa tem Cleide Alves como uma das lideranças, junto com outras mulheres de diferentes favelas de São Paulo e Rio de Janeiro, trabalhou para a viabilização do projeto.  A UNAS atua diretamente na execução da pesquisa, garantindo o enraizamento territorial, o acesso qualificado aos moradores e a articulação com os agentes locais. O Insper contribui para assegurar o rigor metodológico, a consistência analítica e a sistematização do conhecimento produzido. Já a Redes da Maré agrega a experiência acumulada em pesquisas semelhantes realizadas em outros territórios populares. As três instituições também desempenham papel essencial na captação de recursos para viabilizar o projeto.

O objetivo do Censo é produzir dados primários capazes de caracterizar: as condições de vida e as demandas sociais; as dinâmicas de consumo e produção, com ênfase nas oportunidades de fortalecimento da economia circular e da economia solidária; e as formas de ocupação e uso do solo, de modo a subsidiar a formulação de políticas públicas, especialmente nas agendas ambiental e climática. 

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Com base na tríade população, economia e meio ambiente, espera-se oferecer uma contribuição consistente para um planejamento territorial mais efetivo, orientado para a redução das desigualdades e para o desenvolvimento sustentável de Heliópolis. Além disso, o projeto consolida uma metodologia de produção de conhecimento passível de replicação em outros territórios periféricos das cidades brasileiras.

* Iniciativa Mulheres e Territórios, sob a coordenação de Eliana Sousa Silva e Ana Leticia Salla, e com as participações de Andrelissa Ruiz, Carmen Silva, Cleide Alves, Érica Peçanha, Evaniza Rodrigues, Fernanda Viana, Heloisa Simão, Marília de Santis e Paulina Achurra. 

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