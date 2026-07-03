Entenda os desafios da requalificação portuária do Rio de Janeiro

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
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Cidade Cidadã

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Os desafios urbanos contemporâneos, e seus impactos para a população, na análise do Centro de Estudos das Cidades — Laboratório Arq.Futuro do Insper
Comportamento

Entenda os desafios da requalificação portuária do Rio de Janeiro

A força da incorporação residencial surge em trechos da orla, enquanto no segmento corporativo a vacância está acima da média da cidade

Por Rodger Campos* 3 jul 2026, 12h42
NOS TRILHOS - VLT do Rio: linha até o aeroporto e integração total
NOS TRILHOS - VLT do Rio: linha até o aeroporto e integração total (Yasuyoshi Chiba/AFP)
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Entenda os desafios da requalificação portuária do Rio de Janeiro Priorize VEJA no Google

Pousar no Rio de Janeiro, no aeroporto de Santos Dumont, desembarcar, dar de cara com um VLT e, poucos minutos depois, fazer check-in em um hotel, é uma das comodidades oferecidas pela transformação da área portuária. O chamado Porto Maravilha,  lançado em 2009 pela prefeitura da cidade, trabalha muito bem essa mobilidade urbana integrada ao cenário natural da cidade como argumento de vendas. Basta caminhar ou pedalar por alguns trechos da orla da Baía de Guanabara para perceber a força da incorporação residencial. Diferentemente do “mico” no mercado corporativo, as vendas de apartamentos na planta vêm alcançando números que capturam nossa atenção. Segundo o Relatório de Acompanhamento da Caixa Econômica, foram lançadas 11 mil unidades em 13 empreendimentos entre 2021 e 2025, com taxa média de vendas de 91%. No segmento corporativo, contudo, a vacância líquida na região gira em torno de 33%, cerca de 8 p.p. acima da média do Rio de Janeiro, segundo dados da Buildings. 

Nesse cenário, dois pontos merecem destaque. O primeiro: os números sugerem que a tese de vocação à centralidade esteve equivocada. Pena que os agentes envolvidos no desenho demoraram para perceber que centros de negócios não se fazem exclusivamente com base em regulação urbanística. Esqueceram de combinar com os russos; no caso, os empresários. 

A compra do Aqwa Corporate pela Brookfield, por aproximadamente 8 mil reais o metro quadrados neste ano, ilustra bem o equívoco da tese inicial. Para muitos analistas do mercado, o preço está descontado e reflete a dificuldade da região em atrair empresas.

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O segundo ponto envolve o mercado de apartamentos novos. O preço médio do metro quadrado pulou de 6 mil reais, em 2021, para 9 mil reais, em 2025 —crescimento de 16% acima do IPCA acumulado no período. Essa valorização reflete não apenas a requalificação urbana e a ampliação da infraestrutura de transporte, mas também a própria dinâmica de oferta e demanda que retroalimenta o mercado imobiliário. 

Siga

Ao produzir moradias de forma escalonada e espacialmente concentrada, cristaliza-se uma vizinhança em que a amenidade de um empreendimento influencia o preço do lançamento seguinte. É justamente aí que reside a estratégia dos lançamentos faseados. 

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Ativar o Porto Maravilha pela oferta de moradia é um caminho promissor. Entretanto, será necessário escalar elementos capazes de gerar vitalidade urbana nessas vizinhanças. Para além de conveniências dentro dos condomínios, as famílias demandam supermercados, farmácias, restaurantes, escolas e outros serviços cotidianos. A ausência dessa infraestrutura reduz a atratividade da região e desestimula a ocupação das ruas por seus próprios moradores. 

Novamente, a estratégia de ativação passa pela moradia permanente. Por isso, incentivos às moradias permanentes (long stay) devem prevalecer sobre o modelo de aluguel por temporada (short stay). Não há sinais de que plataformas como Airbnb ou Booking estejam pressionando os aluguéis locais, sobretudo porque o mercado de locação da região historicamente foi fraco para esse tipo de uso. O risco, na verdade, é que a economia local não encontre a demanda suficiente para sustentar serviços e negócios ou que empreendedores incapazes de absorver a sazonalidade não sobrevivam aos períodos de baixa presença turística. 

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Não se trata de desconsiderar o papel do investimento orientado à renda do short stay nesse processo de ativação urbana. Trata-se, principalmente, de antecipar movimentos em uma região que precisa atingir massa crítica de moradores para tornar sustentável a requalificação da orla e justificar o volume de recursos públicos direcionados ao projeto Porto Maravilha. 

* Rodger Campos é economista e doutor em Economia pela FEA/USP, professor e pesquisador líder do Núcleo Habitação, Real Estate e Regulação do Centro de Estudos das Cidades – Laboratório Arq.Futuro do Insper e pesquisador associado do Núcleo de Economia Regional e Urbana da FEA/USP (Nereus-USP)

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TAGS:
Porto Maravilha
Rio de Janeiro
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