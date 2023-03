Venda de cannabis medicinal nas farmácias cresceu 304% em 2022

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

O consumo de produtos e medicamentos à base de cannabis registrou forte crescimento no ano passado. A comercialização nas farmácias avançou 304% em volume: foram 155,8 mil unidades entre janeiro e dezembro em 2022, contra 38,6 mil em 2021.

A movimentação financeira também cresceu. Passou de R$ 23,9 milhões em 2021 para R$ 63,3 milhões em 2022. O preço médico, no entanto, teve redução de 35%. A tendência deve continuar ao longo de 2023, à medida que as autorizações sanitárias e a entrada de diferentes players no mercado amplie a concorrência.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (16) pela Associação Brasileira da Indústria de Canabinoides, a BRCANN, a partir da base do IQVIA, consultoria especializada em auditar as vendas no varejo farmacêutico.

Além disso, a BRCANN divulgou também dados de importação, compilados a partir de autorizações emitidas pela Anvisa. Foram solicitadas 79.995 novas autorizações para importação de produtos medicinais de cannabis, crescimento de 99% sobre as 40.070 solicitadas em 2021.

Os números são um forte indicativo da ampliação do acesso e do crescente interesse dos pacientes pelo tratamento à base de cannabis. Mostra também o desenvolvimento do mercado, que deve continuar crescendo em ritmo acelerado.