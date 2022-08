Pesquisa mostra números recordes de consumo de alucinógenos por jovens

Desde 1988, os Institutos Nacionais da Saúde (NIH, da sigla em inglês) dos Estados Unidos realizam uma pesquisa anual para identificar o consumo de drogas por jovens adultos na faixa entre 19 e 30 anos. E o levantamento de 2021 aponta para os maiores índices já registrados.

A proporção de entrevistados que disse ter usado maconha em algum momento no ano passado foi de 43%, um salto significativo sobre os 34% registrados em 2016, e ainda maior sobre os 29% apontados no levantamento de 2011. O uso diário também passou de 6% em 2011 para 11%.

O uso de substâncias alucinógenas também foi confirmada por 8% dos jovens adultos. Em 2011, por exemplo, apenas 3% usaram algum tipo de psicodélico. A lista de substâncias inclui LSD, MDMA, mescalina, cogumelos e peiote.

O álcool continua sendo a droga mais consumida. Em 2011, 66% afirmaram ter consumido bebidas alcoólicas nos 30 dias anteriores à pesquisa, uma redução em relação aos 70% reportados em 2016. Outro dado mostra que 32% disseram ter tomado cinco ou mais drinks na sequência em um intervalo de duas semanas, o mesmo valor indicado em tempos pré-pandêmicos.

“À medida que o cenário das drogas muda ao longo do tempo, esses dados fornecem uma janela para as substâncias e os padrões de uso preferidos pelos jovens adultos. Precisamos saber mais sobre como os jovens adultos estão usando drogas como maconha e alucinógenos e os efeitos na saúde que resultam do consumo de diferentes potências e formas dessas substâncias”, disse Nora Volkow, diretora do Instituto Nacional do Abuso de Drogas. “Os jovens adultos estão em um estágio crítico da vida e aprimorando sua capacidade de fazer escolhas informadas. Compreender como o uso de substâncias pode impactar as escolhas formativas na idade adulta jovem é fundamental para ajudar a posicionar as novas gerações para o sucesso”, disse ela.

Ou seja, a importância desses dados é apontar onde é preciso fazer intervenções de saúde pública, bem como identificar o impacto do consumo em anos de formação.