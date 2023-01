Os esforços de estados americanos para descriminalizar os cogumelos

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Há um interesse crescente da comunidade médica pelo potencial da psilocibina, presente nos chamados cogumelos mágicos, para tratar condições como a depressão, o alcoolismo e outros distúrbios psiquiátricos. E, aos poucos, avançam legislações que descriminalizam o consumo e permitem o uso medicinal dessa substância.

No início de 2023, o estado do Oregon, nos Estados Unidos, foi o primeiro a autorizar a psilocibina para o tratamento de pessoas com depressão severa ou alcoolismo. No final de novembro do ano passado, o Colorado também aprovou a descriminalização dos cogumelos e seu uso por pessoas acima de 21 anos. A medida deve entrar em vigor em 2024 – e novas substâncias psicodélicas podem seguir o mesmo caminho a partir de 2026.

Agora, outros dois Estados também se uniram aos esforços para ampliar a descriminalização e permitir o consumo dos cogumelos. No Missouri, o republicano Tony Lovasco apresentou uma lei que, se aprovada, vai liberar tratamentos com psilocibina para pacientes com depressão, estresse pós-traumático, com doenças terminais ou condições de saúde mental.

Em Massachusetts, duas leis foram propostas para descriminalizar não apenas a psilocibina e os cogumelos, mas também o ayahuasca, a mescalina e a ibogaína, princípio ativo da raiz da iboga, que possui efeitos alucinógenos.

Enquanto as pesquisas científicas sobre o tema avançam, é interessante notar como os resultados são suficientemente promissores para fazer com que os legisladores avancem na pauta da descriminalização e tornem os tratamentos disponíveis a um número maior de pacientes.