Os benefícios da maconha no tratamento de viciados em analgésicos

Pesquisas científicas vem mostrando que o uso da maconha medicinal pode ajudar pacientes viciados em opioides. Um estudo recente publicado no periódico científico Substance Use & Misuse aponta que o uso da erva de forma controlada por ajudá-los a abandonar o vício em medicamentos.

A pesquisa, liderada pela Carolyn E. Pritchett, da Emerald Coast Research, um centro de pesquisa em Tallahassee, na Flórida, foi feita com 2183 moradores do Estado americano. Cada um respondeu um questionário sobre a percepção individual de saúde e mudanças no uso de opioides após o começo do tratamento feito com cannabis.

De acordo com os dados apresentados pelo estudo, a maioria dos pacientes afirmou que a cannabis medicinal era importante para sua qualidade de vida. Cerca de seis em cada 10 entrevistados relataram o uso de opioides antes de tomar cannabis medicinal, e a maioria (79%) relatou cessação ou redução no uso de analgésicos após o início do uso da cannabis medicinal. Pacientes também relataram melhoras nas sensações de dores corporais.

De acordo com os pesquisadores, a prescrição de cannabis medicinal pode desempenhar um papel importante na qualidade de vida e na redução dos danos dos opiáceos para pacientes com dores crônicas. Além disso, o estudo aponta que o consumo de opioides caiu em estados em que a maconha medicinal foi legalizada.

Embora os dados ainda sejam preliminares e mais estudos sejam necessários, a tendência indica que a cannabis pode ser uma importante aliada nos esforços para conter a epidemia de opioides que acomete os Estados Unidos. Levantamentos mais recentes mostram que overdoses de medicamentos estão causando quase 100 mil mortes por ano no país.

