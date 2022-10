O surpreendente aumento na busca por remédios à base de cannabis

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

6 out 2022, 10h39

Pacientes com ansiedade e depressão e outras doenças psíquicas estão recorrendo à cannabis medicinal. Somente em 2022, a busca por medicamentos feitos com a erva aqui no Brasil cresceu 500% em relação ao ano passado. Os dados são da farmacêutica Remederi, que oferece serviços de conexão entre médicos prescritores e pacientes, informação sobre o tema e suporte científico a profissionais da área de saúde.

O aumento da procura por esses medicamentos pode ser explicado tanto pela maior quantidade de informações e conteúdos sobre a cannabis medicinal, bem como uma adesão crescente de médicos, que acontece a partir de resultados promissores apontados em pesquisas. “Hoje nós percebemos que as pessoas estão mais engajadas no tema”, diz o CEO da Remederi, Fabrízio Postiglione.

Um levantamento feito pela Universidade de São Paulo (USP) evidenciou uma diminuição de 60% dos sintomas de ansiedade e 50% de depressão em pessoas que utilizaram os medicamentos à base de cannabis para tratar esse tipo de distúrbio.