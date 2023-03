O promissor uso da cannabis para tratar zumbidos no ouvido

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

O zumbido no ouvido, provocado por uma variedade de causas, mas principalmente pela exposição a altos sons por períodos prolongados, pode prejudicar seriamente a qualidade de vida de uma pessoa. O ruído constante afeta a concentração e o sono e pode provocar ansiedade e depressão, entre outros. Há alguns tratamentos possíveis, principalmente a chamada terapia cognitivo-comportamental, que reduz o estresse sentido pelas pessoas com o zumbido. Agora, uma nova pesquisa aponta que a cannabis também pode ajudar a controlar os sintomas de tinnitus.

O estudo foi publicado no periódico científico Journal of Otolaryngology – Head & Neck Surgery e aponta que oito em cada dez pacientes que usaram a erva medicinal tiveram uma melhora no quadro. Os pacientes afirmaram que os remédios à base de cannabis ajudaram com tonturas/instabilidade/desequilíbrio, sintomas auditivos, dificuldades emocionais, como ansiedade, depressão, medo e aborrecimento, dores, distúrbios do sono e dificuldades funcionais, de concentração e fadiga.

Os pesquisadores são profissionais canadenses de diferentes instituições: Universidade de Ottawa, Universidade de Toronto e Sunnybrook Health Sciences Center. Para chegar aos resultados apresentados, entrevistaram 45 pacientes que sofrem com tinnitus. Apesar da amostragem relativamente pequena, os médicos apontam que o estudo pode servir de base para que novas pesquisas sejam realizadas.

Existem outros medicamentos sendo testados para o tratamento do zumbido no ouvido, mas até agora não há evidência suficiente para comprar a eficácia de nenhum deles.