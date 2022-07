Na Austrália, uso de maconha é mais aceitável que consumo de tabaco

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Pela primeira vez, os australianos consideram o consumo de maconha mais aceitável que o tabaco. O mais recente levantamento nacional de estratégia nacional de drogas mostra que 20% dos entrevistados apoiam o uso regular de cannabis, contra 15% a favor do tabaco.

A pesquisa também mostra que há uma pressão por penas mais severas para quem fornece tabaco de forma ilegal para menores de idade (85% dos entrevistados), e 70% acreditam que o uso de cigarros eletrônicos deveria ser proibido em espaços públicos.

Além disso, 40% apoiam a legalização da erva, um aumento de 16% em comparação com uma pesquisa semelhante feita há 10 anos. Em algumas regiões, o índice é ainda maior: 60% em Sidney, 57% em Melbourne e 47% em Brisbane.

A cannabis foi descriminalizada no Território da Capital Australiana, região onde fica Camberra, em 2020, e 66% dos habitantes locais defende a liberação para uso pessoal. De acordo com o consultor de políticas públicas relacionadas a drogas Jarryd Bartle, as reformas adotadas nos Estados Unidos e em outros países, como Uruguai e Espanha, contribuem para a discussão sobre a liberação da erva. “A evidência mostra que a legalização não resulta em um aumento nos usuários regulares de cannabis e nem em menores de 18 anos consumindo cannabis. São todos bons sinais”, afirmou ao jornal inglês The Guardian.

Os dados são de 2019, mas foram compilados e divulgados agora pelo Instituto Australiano de Saúde e Bem-Estar.