Fiocruz promove seminário sobre cannabis e o futuro da medicina

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Neste final de semana, entre os dias 9 e 10 de julho, a Fiocruz e a Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal (Apepi) realizam a terceira edição do seminário internacional Cannabis Medicinal: Um Olhar Para o Futuro. Trata-se de um evento de fôlego que mescla palestras para um público mais amplo com discussões específicas de medicamentos e aplicações na medicina.

No sábado, os destaques incluem a palestra “Maconha, o remédio do século 21”, de Sidarta Ribeiro, a discussão sobre a relação entre cannabis e sustentabilidade, a história de usos tradicionais da erva e um painel sobre desafios de cultivo no Brasil do ponto de vista agronômico.

No domingo, o líder indígena Ailton Krenak e o jornalista Pedro Bial começam as discussões abordando o resgate de saberes ancestrais e as plantas como o futuro da medicina. A regulamentação na América Latina e as perspectivas jurídicas da cannabis são outros temas debatidos ao longo do dia.

Para o público médico, convidados vão falar sobre o uso da erva no tratamento de autismo, desordens mentais, dor e medicamentos que contribuem para a qualidade de vida.

Os ingressos ainda estão à venda neste site e custam R$ 200 para o público em geral e R$ 100 para associados da APEPI, funcionários da Fiocruz, estudantes, idosos e público PCD.

Continua após a publicidade