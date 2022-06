Evento reúne profissionais da saúde para debater estudos sobre cannabis

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

A GreenCare, referência no segmento farmacêutico canabinoide no Brasil, realiza neste sábado (25) um evento exclusivo para médicos com foco em cannabis medicinal. Serão cerca de 500 profissionais convidados a acompanhar uma série de palestras e simpósios.

Entre os temas que serão abordados estão os processos regulatórios da cannabis medicinal no país, o papel do Brasil como referência em geração de evidências na conduta terapêutica, o cenário atual de aplicabilidades terapêuticas, a segurança de produtos de espectro completo e novas iniciativas e estudos, entre outros. Alessandra Bastos Soares, José Alexandre Crippa e André Malbergier estão entre os palestrantes.

De acordo com Martin Prado Mattos, CEO da GreenCare, a proposta é que esse seja o primeiro de uma série de eventos semelhantes, voltados aos profissionais de saúde. A empresa também oferece cursos gratuitos sobre o tema.

A relevância do evento, além dos temas abordados, está relacionada ao seu alcance. Hoje, de um total de quase 500 mil médicos no Brasil, apenas dois mil são prescritores de remédios à base de cannabis. E um quarto deles estarão reunidos no sábado.

