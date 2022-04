Evento médico em São Paulo terá espaço exclusivo dedicado à cannabis

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

A cannabis finalmente chegou a um dos principais palcos de discussão e apresentação de tendências em saúde do Brasil. De 3 a 6 de maio, o Sechat, plataforma de conteúdo sobre a planta seus usos e negócios, leva ao Expo Center Norte, em São Paulo, as primeiras edições da Medical Cannabis Fair e do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. Os eventos acontecem no âmbito da Medical Fair Brasil, edição brasileira da MEDICA, feira alemã que é considerada o maior evento da indústria médico-hospitalar do mundo. Segundo os organizadores, mais de 15 mil profissionais da área devem passar pelos pavilhões nos quatro dias de programação.

A Medical Cannabis Fair tem entrada gratuita, mas para assistir aos debates do Congresso é preciso adquirir ingressos neste site. No evento, mais de 70 profissionais ligados ao universo da cannabis vão abordar temas como o uso medicinal da erva, os desafios e oportunidades em torno de sua regulamentação, além das perspectivas dos investimentos e negócios no setor. A lista de palestrantes e debatedores inclui médicos prescritores de cannabis no Brasil, legisladores, empresários, investidores, jornalistas, pesquisadores, empreendedores e outros especialistas no tema. Segundo a organização, os debates vão oferecer diferentes visões sobre o presente e o futuro da planta, sua importância social, econômica, política e a importância da regulamentação para o desenvolvimento de uma indústria sustentável e acessível para médicos e pacientes.

A feira, por sua vez, vai reunir mais de 30 expositores de países como Brasil, Estados Unidos, Israel e Uruguai, entre outros. Serão exibidas soluções para o uso medicinal da Cannabis em diferentes pacientes e condições clínicas, bem como serviços para profissionais da saúde que atuam no setor e interessados em saber mais sobre a planta e suas propriedades terapêuticas. Além do conteúdo, que promete ser muito rico e abrangente, esses eventos vão ajudar a cannabis a aprofundar sua presença entre a comunidade médica e de profissionais de saúde. Trata-se de um movimento global e sem retorno que, enfim, se consolida no Brasil por meio do esforço de médicos, empresários e entusiastas que trabalham para construir um ambiente de negócios sério, qualificado e amparado em fatos e dados, para ampliar o uso medicinal da cannabis no país.

PS: Vou participar como mediador do painel “Mercado da cannabis no Brasil e no mundo”, no dia 5, das 13h30 às 15h.