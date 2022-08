Evento em São Paulo discute novas formas de usar a cannabis na medicina

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

A primeira edição da Conferência Internacional de Cannabis Medicinal (Cicmed) acontece nesta sexta-feira (12) e no sábado (13), no Complexo dos hotéis Grand Mercure e Pulmann, em São Paulo, e propõe um momento de divulgação dos benefícios do uso da cannabis na medicina para o tratamento de diversas doenças a partir do estudo de casos e da troca de conhecimentos.

A programação foi dividida por áreas médicas que incluem manejo, fitoquímica, farmacologia e biotecnologia, além de painéis explicativos sobre o sistema endocanabinóide e o potencial para tratamento da dor. Entre as especialidades médicas contempladas estão neurologia, psiquiatria, pediatria, cardiologia, endocrinologia, nutrologia, medicina esportiva, oncologia e cuidados paliativos.

O foco, naturalmente, é nos profissionais de saúde e médicos. São esperados 600 profissionais nos dois dias de congresso. Na quinta (11) foi realizado um curso pré-conferência parara 100 participantes. Atualmente, o Brasil tem cerca de três mil médicos prescritores, o que representa apenas 1% da classe médica.

A Conferência também marcará o lançamento oficial da Associação Panamericana de Medicina Canabinóide (APMC).