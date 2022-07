Como ‘Stranger Things’ resgatou um hit dos anos 1980 sobre maconha

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Além de ter quebrado alguns recordes de audiência da Netflix, a quarta temporada da série “Stranger Things” está revivendo alguns clássicos musicais da década de 1980. O maior fenômeno é o de Kate Bush, cuja canção “Running Up That Hill (A Deal with God)” voltou ao topo das paradas e rendeu à cantora uma pequena fortuna em royalties. Mas não é a única.

Outro hit dos anos 1980 que voltou a fazer sucesso e figurar entre as mais tocadas no streaming é “Pass the Dutchie“, do grupo Musical Youth, composto por filhos de imigrantes jamaicanos. Formado por uma junção de outras canções, como “Gimme the Music”, do DJ U Brown, e “Pass the Kouchie”, dos Mighty Diamonds, “Pass the Dutchie” é um reggae que faz referência ao ato de passar um baseado para a pessoa ao lado. Não à toa, na série a música é usada como trilha de algumas cenas do personagem Argyle (Eduardo Franco), o “chapado” do grupo.

O mais estranho é que os integrantes do grupo eram jovens demais para o tema que abordavam na letra, que foi um pouco suavizada para retirar referências diretas à erva, mas não enganou ninguém. Dennis Seaton, o vocalista e membro mais velho da banda, tinha 15 anos quando o hit foi lançado.

Assim como no caso de Kate Bush, “Pass the Dutchie” também fez sucesso na época em que foi lançada. O single vendeu mais de cinco milhões de cópias e o grupo recebeu uma indicação ao Grammy de Melhor Artista Revelação em 1984. Em 1985, no entanto, o Musical Youth encerrou as atividades e só voltou em 2001, após a morte de um dos integrantes.

Essa também não é a primeira vez que a canção é usada em filmes. Ela aparece em uma cena de “Scooby Doo“, de 2002, em que Scooby e Salsicha aparecem na van envoltos em fumaça.

Escute:

