Como o debate sobre terapias psicodélicas vem ganhando espaço

A gradual realização de novas pesquisas e estudos identificando o potencial que substâncias psicoativas, como LSD, psilocibina e outras, vem transformando o debate sobre drogas. Se antes elas eram ignoradas ou repudiadas pela sociedade, agora passam a ser vistas com uma percepção renovada, baseada em seu potencial para tratar diversos problemas. E essa discussão vem conquistando espaços importantes no debate público.

Já falamos aqui no blog sobre “Como mudar sua mente”, a série da Netflix baseada no trabalho do jornalista Michael Pollan e focada em diferentes substâncias psicodélicas. Com rigor e seriedade, mostra alguns dos principais avanços em uma grande plataforma de streaming, com enorme potencial para alcançar diferentes públicos.

Agora, o celebrado neurocirurgião americano Sanjay Gupta, correspondente médico da CNN e autor de Mente Afiada (Editora Sextante), que chegou há poucos meses nas livrarias brasileiras, também passou a discutir o tema de forma aprofundada para um público grande. Na temporada mais recente de seu podcast “Chasing Life”, o especialista discute como os psicodélicos podem alterar a percepção de mundo de uma pessoa e ajudar pacientes em tratamento.

“Depois de mais de meio século de proibição, entre aspas, a pesquisa sobre psicodélicos está fazendo um grande retorno, especialmente como tratamento para um número crescente de problemas de saúde mental. Eles foram descritos como processos de abertura da mente, dissolução do eu, conexão das pessoas a algo maior, algo universal ou uma verdade mais profunda. Tudo isso pode ajudar aqueles que estão lutando para enfrentar seus demônios e buscando uma cura”, diz ele no episódio.

Tanto o interesse quanto a pesquisa de Pollan e de Gupta não são recentes. O jornalista pesquisa o tema há anos, e já lançou dois livros sobre o tema. “Como Mudar sua Mente”, o primeiro, saiu em 2018. Gupta já conversou com outros especialistas anteriormente e teve papel importante em impedir que o governo americano, durante a presidência de Donald Trump, impusesse mais restrições à cannabis.

Além da discussão sobre o tema, as iniciativas de personalidades com grande visibilidade, como Pollan ou Gupta, contribuem para desmistificar as pesquisas usando substâncias psicodélicas e levá-las ao conhecimento de pessoas que talvez mantivessem distância do assunto. E, assim, essas terapias vão ganhando espaço no debate público.

O podcast pode ser ouvido na íntegra aqui, em inglês. É possível também ler uma transcrição.

