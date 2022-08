Como a cannabis ajudou Olivia Newton-John a tratar o câncer

Giro VEJA - terça, 9 de agosto

O discurso de Lula na Fiesp e as críticas da primeira-dama Michelle Bolsonaro ao petista são os destaques do dia

No dia em que o governo do presidente Jair Bolsonaro iniciou os pagamentos do Auxílio Brasil de R$ 600, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou uma plateia de empresários para criticar o caráter eleitoreiro do aumento. O assunto apareceu no discurso do petista durante um encontro na Fiesp.