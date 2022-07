Cobrança de Anitta a Lula pode ajudar mercado de cannabis

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Assim que declarou seu voto em Lula, a cantora Anitta começou a expor algumas das demandas ao candidato, começando pela legalização das drogas. A cobrança feita assim, logo de cara, pode até preocupar aliados do ex-presidente, que acreditam que isso fornece munição digital para os bolsonaristas nas redes sociais. Mas pode ter um impacto positivo para o mercado brasileiro de cannabis.

Mesmo que o ex-presidente não seja escolhido nas urnas – e nem teria poder para impor a legalização de forma unilateral, o debate já terá ganhado um novo peso. Já sabemos o poder que Anitta tem em mobilizar seus admiradores. Basta ver o impacto de seu engajamento para fazer com que jovens tirassem o título de eleitor. Outras celebridades e até atores de Hollywood, como Leonardo DiCaprio, aderiram ao movimento.

Aqui, no Brasil, a discussão sobre a legalização da cannabis não teve o mesmo empenho da sociedade, como aponta o historiador Jean Marcel Carvalho França, autor de “História da Maconha no Brasil”, do que em outros países. E o processo de legalização e de inserção do tema no debate público precisa acontecer de forma natural, e não ser algo imposto pelo governo.

Além de despertar o interesse, é preciso superar um estigma histórico que existe contra o consumo de cannabis. Isso já vem acontecendo de forma lenta e gradual à medida que mais estudos são divulgados e os benefícios medicinais da erva são comprovados pela ciência. A pressão de Anitta pode acelerar esse processo e impulsionar discussões importantes.

Confira a cobrança de Anitta, feita durante uma live na terça-feira (12)

“Será que o Lula apoia isso, apoia a legalização para nós? Estou te dando o maior apoio… Tinha que virar empresa que paga imposto, ao invés de deixar esse povo tudo rico aí, lavando dinheiro, sei lá como… Sou a favor de virar tudo empresa legalizada. Proibir as drogas não faz com que as pessoas parem de usar… E ao invés de estarem aí colaborando para essa guerra que só mata o pobre, que nada tem a ver com isso, só deixa rico povo que não paga imposto, que lava dinheiro.