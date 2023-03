BRCANN anuncia a advogada Bruna Rocha como nova diretora

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

A Associação Brasileira da Indústria de Canabinoides (BRCANN), anunciou nesta quarta-feira (29) mudanças em sua diretoria. A advogada Bruna Rocha assume a a posição de diretora executiva, substituindo Tarso Araújo.

Bruna Rocha chega com o objetivo de conduzir a agenda da entidade com foco na evolução do marco regulatório e legal do setor de cannabis medicinal. Tem experiência com o tema, atuando pelo escritório de Nova York da DLA Piper, firma global com várias especialidades no direito. Além da nova posição na BRCANN, que conta com 18 empresas associadas, Rocha continuará trabalhando como sócia do escritório Campos Mello, que coopera com a DLA Piper no Brasil.

“Temos um longo caminho a percorrer no amadurecimento de nossa legislação e no marco regulatório do setor, o que se converterá em investimentos locais em pesquisa e na ampliação da oferta de soluções terapêuticas capazes de atender um número cada vez expressivo de novos pacientes”, afirma Rocha em comunicado divulgado à imprensa.

Tarso Araújo, agora, vai se dedicar a um novo projeto: a Clínica Beneva, dedicada ao uso medicinal de substâncias psicodélicas.

Continua após a publicidade