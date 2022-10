Biden concede perdão a condenados por posse de maconha nos EUA

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Atualizado em 6 out 2022, 17h21 - Publicado em 6 out 2022, 17h11

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira (6) que vai perdoar todos os condenados por porte simples de maconha. “Eu não acredito que ninguém deva ir para a prisão simplesmente por porte de maconha. Hoje, estou dando passos para acabar com essa política falha”, afirmou Biden.

Segundo o presidente americano, essa decisão vai permitir que milhares de pessoas que haviam sido condenadas possam retomar suas vidas sem o peso de serem recusadas em entrevistas de emprego, de terem um financiamento imobiliário recusado ou terem menos oportunidades educacionais.

Biden também afirmou que vai pedir aos governadores que também perdoem condenações semelhantes.

Por fim, conclui afirmando que vai iniciar o processo de descriminalização da maconha. Atualmente, a legislação federal americana coloca a erva no mesmo patamar da heroína. “Isso não faz sentido nenhum”, diz Biden. Essa é uma das principais demandas dos ativistas americanos.

Outras iniciativas estaduais já indicavam uma mudança na política que atualmente criminaliza a cannabis. Um caso recente aconteceu na Pensilvânia, com a decisão do governador Tom Wolf de perdoar todas as condenações por porte ou consumo de pequenas quantidades da erva.

Dados recentes de consumo mostram que a decisão de Biden faz sentido. Afinal, a cannabis já e é mais popular que o cigarro tradicional de tabaco nos Estados Unidos.

Continua após a publicidade