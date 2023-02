Banda Sublime, do hit “Santeria”, lança linha de baseados nos EUA

A banda de ska punk Sublime tem uma história trágica. O vocalista e guitarrista Bradley Nowell, um dos fundadores do trio, lutava contra o vício em heroína quando a banda gravava seu terceiro disco, o primeiro por uma gravadora. Ele acabou expulso pouco antes de finalizar as gravações, e morreu de overdose em maio de 1996. Quando “Sublime” finalmente chegou às lojas, tornou-se um fenômeno de popularidade. Canções como “Santeria” e “What I Got” tornaram-se enormes sucessos, mas Nowell nunca viu a popularidade de suas composições.

Agora, os outros dois integrantes, Bud Gaugh e Eric Wilson, junto com Troy, viúva de Nowell, estão preparando o lançamento do disco ao vivo “$5 at the Door (Live at Tressel Tavern, 1994)“, gravado com a formação original, previsto para chegar às lojas e plataformas de streaming no dia 21 de abril. E a edição comemorativa será acompanhada de uma linha exclusiva de produtos à base de cannabis.

A Reefers by Sublime terá inicialmente três produtos. São pacotes com dois baseados, produzidos para serem consumidos em diferentes horários do dia. Smoke Two Joints in the Morning é feito com variedades de Cannabis sativa, Smoke Two Joints in the Afternoon é um híbrido de variedades, e Smoke Two Joints at Night é feito com Cannabis indica. Os três já estão à venda nos EUA e fazem referência a um trecho da letra de “I Smoke Two Joints”.

As embalagens usam a já conhecida arte do Sol criado por Opie Ortiz para o disco “40 Oz to Freedom“, de 1992. As variedades são cultivadas pela Top Shelf Cultivation, em Long Beach, na Califórnia, e os produtos são feitos pela The Healing Plant, indústria de Costa Mesa, também no estado americano.

“Bem-estar holístico. Necessidade médica. Preferência adulta. Seja qual for a sua necessidade ou escolha pessoal, o Sublime agora tem sua própria erva e é de qualidade! Testados por mim, experimentem e vejam!”, disse Bud Gaugh, em um comunicado de lançamento.

Confira uma performance de “I Smoke Two Joints” em 1995:

