Autorizações para importar remédio à base de cannabis devem dobrar em 2022

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

O número de pessoas com autorização para importar produtos à base de cannabis no Brasil vai crescer 119,8% em 2021 em comparação com o ano passado. É o que aponta uma projeção feita pela Kaya Mind, especializada em dados e inteligência de mercado sobre o setor.

O levantamento foi feito a partir de dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo a startup, já existem mais de 100 mil brasileiros cadastrados na base de pacientes que optam por tratamentos à base da erva. Destes 84.382 possuem autorizações válidas para importar os medicamentos.

De janeiro a julho deste ano, 40.782 novos pacientes obtiveram permissões de importação. Segundo a projeção, até o fim do ano serão mais de 84 mil novas autorizações.

Ainda de acordo com o levantamento da Kaya Mind, até maio de 2023 o país terá mais de 200 mil brasileiros registrados na Anvisa.