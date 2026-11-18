O mercado brasileiro de cannabis medicinal movimentou R$ 1,14 bilhão em 2026, um crescimento de 17% em relação ao ano anterior e a primeira vez que o setor supera a marca de R$ 1 bilhão. O avanço acompanha a expansão do número de pacientes: são 1,11 milhão de brasileiros em tratamento com produtos à base da planta, 27% a mais do que em 2025. Os dados fazem parte da quinta edição do Anuário da Cannabis Medicinal, divulgado nesta quarta-feira, 18, pela consultoria Kaya Mind, startup brasileira especializada no segmento.

O número de pacientes cresceu 158% em três anos – eram cerca de 430 mil em 2023. A expansão também foi acompanhada por uma diversificação das formas de acesso: a importação individual ainda é o principal caminho, utilizada por 457 mil pessoas (41% do total), mas as farmácias vêm ganhando espaço e já atendem 406 mil pacientes, contra 97 mil em 2023. As associações de pacientes, por sua vez, respondem pelo tratamento de outras 248 mil pessoas.

Outro fator que ajuda a explicar a expansão é a redução dos preços. Segundo o levantamento, o valor médio de um frasco de óleo de cannabis vendido em farmácias caiu de R$ 735, em 2024, para R$ 650 neste ano. Na importação individual, o preço médio é de R$ 556; nas associações, de R$ 352.

Continua após a publicidade

Apesar do crescimento, o setor ainda enfrenta obstáculos, como a escassez de médicos preparados para prescrever produtos à base de cannabis, cuja utilização exige conhecimento específico sobre dosagem e indicação. Há também uma forte dependência do mercado externo: mais de 90% dos produtos importados pelo Brasil vêm dos Estados Unidos, segundo representantes da Kaya Mind ouvidos pela Bloomberg Línea. A consultoria projeta que o mercado alcance R$ 1,29 bilhão em 2027 e R$ 1,45 bilhão em 2028.